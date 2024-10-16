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Экс-помощник Глискова покинул горсовет Красноярска

Роман Крастелев досрочно сложил полномочия депутата городского совета Красноярска.

Источник: Аргументы и факты

Роман Крастелев досрочно сложил полномочия депутата городского совета Красноярска. Его отставку приняли депутаты горсовета на сессии в прошедший вторник.

Роман Крастелев в последнее время работает координатором в московском отделении ЛДПР, из-за этого он постоянно находится в столице. В связи с этим политик сам подал прошение об отставке из Красноярского городского совета.

Напомним, Крастелев в 2018 году был избран депутатом горсовета Красноярска. Он входил в состав постоянных комиссий по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, горхозяйству и местному самоуправлению. Кроме того, был помощником экс-кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова.