Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по Украине

«НАТО здесь, чтобы помочь Украине выиграть войну, а не проиграть ее. Мы не можем позволить Путину колонизировать Украину, что означает массивную военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что та находится в состоянии дать отпор России», — сказал Рютте.
Вместе с тем генсек НАТО отметил, что если однажды украинский президент Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры с Россией, то только с «позиции силы».
Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года, почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно согласовали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, но затем переговоры прекратились.
С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций. Москва такую возможность исключает.
В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие с Москвы санкций. Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Поставки военной помощи Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.