Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по Украине

В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие с Москвы санкций. Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Поставки военной помощи Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.