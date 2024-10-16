В Гагаузии проводят рейды по домам тех, чьи дети обучались в России

Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики. В среду представитель блока «Победа» Вячеслав Жуков сообщил, что на севере Молдавии прошли массовые обыски у активистов молодежной организации названного блока, а также у людей, которые в последнее время посещали Россию.