В Молдавии прошли обыски у активистов оппозиционного блока «Победа»

Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
«Сегодня утро в Бельцах началось с массовых обысков у представителей нашей молодежной организации. Пришли в общаги, по домам к подросткам, в масках и с автоматами. Пришли с кувалдами», — написал Жуков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе проходят обыски даже у граждан, которые посещали недавно Россию. «Также стало известно об обысках, которые проводились у людей, просто посещавших Россию и не являются ни членами партий, ни членами молодежной организации», — подчеркнул он.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока «Победа» Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока «Победа» среди кандидатов в президенты нет.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.