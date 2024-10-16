Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что в состав претензий к Киеву включат лингвоцид, под которым подразумевается притеснение русскоязычных граждан полуострова. Глава парламента отмечал, что в нарушение Конституции Крым лишили права вещания на родном языке. Константинов подчеркнул, что киевские власти навязывали людям не традиционный украинский язык, а западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. Глава законодательной власти Крыма рассказал, что на этом языке стали не только приходить фильмы, но и стал навязываться документооборот. По его словам, целями Киева были запрет и уничтожение русского языка.