В Крыму подсчитывают ущерб от лингвистической блокады

Государственный Совет Крыма начал подсчет ущерба республике от лингвистической блокады, организованной Киевом. Об этом сообщил советник председателя регионального парламента Ефим Фикс.
По его словам, в ближайшее время рабочая группа начнет собирать документы и подсчитывать ущерб, причиненный Крыму экономической блокадой.
«Также ведется подготовительная работа по оценке ущерба, причиненного в ходе лингвоцида», — сказал Фикс агентству ТАСС.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что в состав претензий к Киеву включат лингвоцид, под которым подразумевается притеснение русскоязычных граждан полуострова. Глава парламента отмечал, что в нарушение Конституции Крым лишили права вещания на родном языке. Константинов подчеркнул, что киевские власти навязывали людям не традиционный украинский язык, а западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. Глава законодательной власти Крыма рассказал, что на этом языке стали не только приходить фильмы, но и стал навязываться документооборот. По его словам, целями Киева были запрет и уничтожение русского языка.