В Заксобрании обсудили изменения в стратегии развития Иркутской области

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области одним из обсуждаемых вопросов стало внесение изменений в стратегию социально-экономического развития Приангарья до 2036 года. Именно этот документ определяет основные показатели, которых предстоит достичь в ближайшие годы.
Документ нуждался в доработке по разным причинам: для соответствия изменившемуся федеральному законодательству, для актуализации в связи с общими событиями в стране и в мире. Вносимые изменения очень подробно обсуждались парламентариями предварительно, на заседаниях профильных комитетов. Так, вошли в список корректировок рекомендации по применению модульных конструкций для новых социальных объектов, медицинской реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции. Коснулись поправки и вопросов развития туризма в регионе.
— Была проделана большая работа, в рамках второго чтения одобрены 37 поправок, поступивших, в том числе, от депутатского корпуса. Стратегия социально-экономического развития определяет векторы движения региона, а значит, и качество жизни в области на годы вперед. Поэтому работа над этим программным документом должна учитывать долгосрочные перспективы, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Кроме того, как сообщила вице-спикер регионального парламента Наталья Дикусарова, работа над документом будет продолжена, депутаты уже работают над очередным списком поправок.
— Сегодня с учетом изменений документа, из 82 целевых показателей и задач, определенных Указом Президента, не отражен или требует уточнения 71 целевой показатель, — пояснила Наталья Дикусарова.
Вносимые корректировки были одобрены депутатами.