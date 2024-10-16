В Заксобрании обсудили изменения в стратегии развития Иркутской области

Документ нуждался в доработке по разным причинам: для соответствия изменившемуся федеральному законодательству, для актуализации в связи с общими событиями в стране и в мире. Вносимые изменения очень подробно обсуждались парламентариями предварительно, на заседаниях профильных комитетов. Так, вошли в список корректировок рекомендации по применению модульных конструкций для новых социальных объектов, медицинской реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции. Коснулись поправки и вопросов развития туризма в регионе.