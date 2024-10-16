Головченко сказал про осознанный выбор Беларуси в пользу членства в ШОС

Он поблагодарил каждую из стран за поддержку и помощь, которые были оказаны в ходе вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Головченко обратил внимание на то, что Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в ШОС, которая обладает созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды государств, «которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию».