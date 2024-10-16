Премьер-министр Роман Головченко сказал про осознанный выбор Беларуси в пользу членства в ШОС, передает БелТА.
— Для Беларуси это заседание особенное. Мы впервые принимаем участие в Совете глав правительств ШОС как полноправный член организации, — заметил глава белорусского правительства.
Он поблагодарил каждую из стран за поддержку и помощь, которые были оказаны в ходе вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Головченко обратил внимание на то, что Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в ШОС, которая обладает созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды государств, «которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию».
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что белорусская сторона готова максимально активно включаться во все направления деятельности организации. Он напомнил, что президент Беларуси в июле 2024 года в Астане заявил, что страна станет активным игроком ШОС, а также будет усердно работать на благо дальнейшего развития, укрепления указанной международной площадки.
Напомним, что Беларусь стала членом ШОС 4 июля 2024 года.
Ранее Головченко сказал о готовности Беларуси производить сельхозтехнику в Пакистане.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко удостоил государственных наград сотрудников сельхозотрасли Беларуси.