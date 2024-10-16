Президенты Казахстана и Армении посетили МФЦА

Объем привлеченных через МФЦА инвестиций в экономику Казахстана превышает 13 млрд долларов США, из них 5,9 млрд — портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд — инвестиции компаний — участников МФЦА. Сегодня здесь работают порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и 6 крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования.