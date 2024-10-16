Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президенты Казахстана и Армении посетили МФЦА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр «Астана», передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал президентам об основных направлениях деятельности финансового центра и его вкладе в развитие региональных инициатив.

Объем привлеченных через МФЦА инвестиций в экономику Казахстана превышает 13 млрд долларов США, из них 5,9 млрд — портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд — инвестиции компаний — участников МФЦА. Сегодня здесь работают порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и 6 крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования.

Президенты были ознакомлены с особенностями судебной системы МФЦА и с деятельностью Суда и Международного арбитражного центра. Им также рассказали о работе Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА. Следует отметить, что между Комитетом МФЦА и Центральным банком Республики Армения действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности, рынков ценных бумаг.