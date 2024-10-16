Сенатор от Иркутской области улетел в Оман с рабочим визитом

По словам сенатора, это его уже вторая поездка в государство на на юго-востоке Аравийского полуострова. Первая состоялась в марте, тогда он представил инвестиционную программу Иркутской области и рассказал о возможностях региона руководству страны. В этот раз Андрей Чернышев в числе прочего встретился с министром торговли Омана.