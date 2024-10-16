Сенатор от Иркутской области улетел в Оман с рабочим визитом

По словам сенатора, это его уже вторая поездка в государство на на юго-востоке Аравийского полуострова. Первая состоялась в марте, тогда он представил инвестиционную программу Иркутской области и рассказал о возможностях региона руководству страны. В этот раз Андрей Чернышев в числе прочего встретился с министром торговли Омана.
Особое внимание уделили развитию туризма. К слову, турпоток из нашей страны в Оман за год показал десятикратный рост. Дополнительным импульсом может стать расширение географии полетов отечественных авиакомпаний. Российская сторона также создает максимально комфортные условия для оманских туристов за счет действующих электронных виз. Вполне возможно, в будущем визовые требования будут вовсе отменены, — написал Андрей Чернышев.
Также сенатор посетил Международную выставку образования EduTrack 2024, которая сейчас проходит в столице Омана городе Маскате. По словам Андрея Чернышева, оманская молодежь проявила интерес к экспозициям ведущих российских вузов.