Иркутская область направит в Правительство РФ обращение о включении реки Лена в федеральные программы по оздоровлению крупных водных артерий

В тексте обращения Законодательного Собрания Иркутской области указано, что река Лена, крупнейшая в Средней Сибири, имеет значимое коммунальное, транспортное, промышленное значение для регионов присутствия. По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области, в районе Усть-Кута качество воды характеризовалось как «очень загрязненная» и «загрязненная». Основными источниками загрязнения Лены и ее бассейна являются сточные воды золото- и алмазодобывающих предприятий, организаций городов Усть-Кута, Киренска, Бодайбо, загрязняющих хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, судов речного флота, нефтебаз, портов, а также заготовка леса, техногенное воздействие при переходе трубопроводов, несанкционированное размещение отходов производства и потребления.