Иркутская область направит в Правительство РФ обращение о включении реки Лена в федеральные программы по оздоровлению крупных водных артерий

Проект постановления об обращении принят сегодня на сессии областного парламента. Заседание провел спикер ЗС Александр Ведерников.
Как рассказал глава комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Сергей Гомбоев, ранее вопрос обсуждали на площадке профильного комитета.
«В марте к нам с официальным визитом приезжала делегация Государственного Собрания Республики Саха (Якутия). Провели большое конструктивное совещание, на которое пригласили мэров территорий, где протекает Лена. Принято решение направить в Правительство РФ обращение о включении реки в федеральные программы по оздоровлению крупных водных артерий. Коллеги уже направили инициативу в Правительство страны, мы проработали текст документа с учетом специфики нашего региона, а также предложений, которые поступили от муниципалитетов и областного правительства», — сообщил Сергей Гомбоев.
В тексте обращения Законодательного Собрания Иркутской области указано, что река Лена, крупнейшая в Средней Сибири, имеет значимое коммунальное, транспортное, промышленное значение для регионов присутствия. По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области, в районе Усть-Кута качество воды характеризовалось как «очень загрязненная» и «загрязненная». Основными источниками загрязнения Лены и ее бассейна являются сточные воды золото- и алмазодобывающих предприятий, организаций городов Усть-Кута, Киренска, Бодайбо, загрязняющих хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, судов речного флота, нефтебаз, портов, а также заготовка леса, техногенное воздействие при переходе трубопроводов, несанкционированное размещение отходов производства и потребления.
Сергей Гомбоев озвучил предложения Иркутской области, включенные в обращение: в целях предотвращения дальнейшего загрязнения и ухудшения экологии бассейна реки Лена необходимо осуществить строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на берегах Лены и ее притоках, поднятие и утилизацию затонувших в акватории ленского бассейна судов, очистку водоохранных зон реки и ее притоков от мусора, работы по восстановлению экологической обстановки.
«Включение работ по восстановлению экологической обстановки на Лене в федеральные проектно-программные мероприятия по оздоровлению крупных водных артерий России позволит оперативно и комплексно решать экологические и экономические вызовы в промышленном и пространственном развитии Севера Сибири», — заключил глава профильного комитета ЗС.