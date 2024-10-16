Болезненная тема: Дятлова анонсировала резкое расширение программы по ремонту тротуаров

В Калининграде снова увеличат финансирование ремонта и строительства тротуаров. Об этом журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания во вторник, 15 октября.
В 2023-м на эти цели было выделено 107 миллионов, в 2024 — уже 200 млн.
«Год следующий — увеличение программы ремонта. С конкретными суммами определяемся при формировании бюджета. Тротуары — болезненная тема в Калининграде. Мы понимаем, что есть запрос жителей, и мы должны реагировать. И тротуары в приоритете».
По словам сити-менеджера, дорожному комитету дано поручение подготовить сметы на двукратное увеличение.
Известны и первые адреса, где приведут дорожки в порядок. Это участки трёх проспектов — Ленинского, Мира и Советского, улицы Воздушная, Карла Маркса, Чайковского, Черняховского, Бассейная, Аллея Смелых, Яналова, Литовский вал, переулок Малый и другие.
На части тротуарах будут класть асфальт, на остальных — плитку. В исторических районах покрытие и формат укладки согласуют с главным архитектором города.