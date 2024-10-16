Мэр Уфы проверил ход обновления сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Ратмир Мавлиев проинспектировал в уфимской Дёме ход благоустройства сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Как сообщил мэр города в своем телеграм-канале, полностью объект планируют завершить до 13 ноября, ко Дню Башкавдивизии.
Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и асфальт. В сквере появилась новая стела в память об участниках локальных войн. Также глава столичной администрации пообещал новое освещение, малые архитектурные формы.
Напомним, сквер открыли в 1972 году, и с этого времени капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, писал ранее «Башинформ».