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Мэр Уфы проверил ход обновления сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Мэр Уфы проверил ход обновления сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Источник: тг-канал Ратмира Мавлиева

Ратмир Мавлиев проинспектировал в уфимской Дёме ход благоустройства сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Как сообщил мэр города в своем телеграм-канале, полностью объект планируют завершить до 13 ноября, ко Дню Башкавдивизии.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и асфальт. В сквере появилась новая стела в память об участниках локальных войн. Также глава столичной администрации пообещал новое освещение, малые архитектурные формы.

Напомним, сквер открыли в 1972 году, и с этого времени капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, писал ранее «Башинформ».