Вениамин Кондратьев рассказал о предстоящем турнире по киберспорту

По словам главы региона, киберспорт является перспективным направлением и популярным на Кубани — им занимается 1,2 тысячи спортсменов в крае.
— Сильнейшим из них предстоит побороться с представителями команд из 16 стран мира. Продемонстрировать уровень подготовки, умение владеть ситуацией, принимать быстрые решения, оценивать риски, брать ответственность за команду. Все это необходимые качества для тех молодых людей, которые хотят добиться успеха в таких востребованных направлениях — айти-сфера, программирование, — сказал Вениамин Кондратьев и пожелал участникам удачи.
Открытые киберспортивные студенческие игры на призы губернатора Краснодарского края состоятся во Дворец спорта «Большой». Они пройдут в таких дисциплинах, как «боевая арена», вид программы: «Dota 2» среди студентов до 25 лет. Четыре сильнейшие команды России сразятся за выход в финал Международных соревнований с представителями Колумбии, Алжира, Сербии, Ирана, ЮАР — всего участвуют сборные 16 стран мира.
Кроме того, 25 октября для зрителей пройдет краевой фестиваль по интеллектуальным видам спорта на призы губернатора края.
Торжественное закрытие состоится 25 октября 2024 года.