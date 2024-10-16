Вениамин Кондратьев рассказал о предстоящем турнире по киберспорту

— Сильнейшим из них предстоит побороться с представителями команд из 16 стран мира. Продемонстрировать уровень подготовки, умение владеть ситуацией, принимать быстрые решения, оценивать риски, брать ответственность за команду. Все это необходимые качества для тех молодых людей, которые хотят добиться успеха в таких востребованных направлениях — айти-сфера, программирование, — сказал Вениамин Кондратьев и пожелал участникам удачи.