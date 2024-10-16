В Омске чиновника повысили через месяц работы

Громкое назначение стало стремительным прыжком по карьерной лестнице — едва ли месяц назад, 10 сентября 2024 года, чиновник получил должность заместителя главы омского депстроя и теперь встал на ступеньку выше, обзаведясь мениципальным титулом «первый».