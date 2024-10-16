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В Омске чиновника повысили через месяц работы

Как сообщают редакционные источники, в среду, 16 октября 2024 года, первым заместителем директора департамента строительства мэрии Омска назначен Александр Кох.

Источник: SuperOmsk.ru

Громкое назначение стало стремительным прыжком по карьерной лестнице — едва ли месяц назад, 10 сентября 2024 года, чиновник получил должность заместителя главы омского депстроя и теперь встал на ступеньку выше, обзаведясь мениципальным титулом «первый».

Как обратил внимание «СуперОмск», все значимые назначения в департаменте строительства омской мэрии проходят в «тихом формате». Ранее, 2 октября 2024 года, директором департамента был назначен Александр Маер.

Напомним, «СуперОмск» первым сообщил о назначении Александра Коха заместителем главы омского депстроя.