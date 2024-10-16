В Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС

«Относимся (к позиции) с уважением, Казахстан — наш друг, союзник, мы дорожим нашими отношениями. Казахстан сам принимает решения об участии в организациях. БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН, он дополняет ООН. Мы ждем президента Казахстана в Казани (на саммите БРИКС. — “Газета.Ru”), для участия в формате БРИКС+. В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального международного сотрудничества», — сказал представитель Кремля.