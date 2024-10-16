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В Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Кадырова

В Кремле не комментируют ситуацию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о подготовке покушения на него. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Мы не комментируем эту ситуацию, если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — сказал Песков на брифинге.

9 октября Кадыров обвинил сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения на него из-за конфликта вокруг Wildberries.

По словам чеченского лидера, парламентарии планировали «заказать» его из-за обычной «бизнес-ситуации». Кадыров заявил, что объявит им кровную месть, если они не докажут свою невиновность.

Курбанов и Барахоев впоследствии заявили, что не участвовали в подготовке покушения.

Песков Дмитрий
Кадыров Рамзан