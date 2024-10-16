В Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Кадырова

«Мы не комментируем эту ситуацию, если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — сказал Песков на брифинге.
9 октября Кадыров обвинил сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения на него из-за конфликта вокруг Wildberries.
По словам чеченского лидера, парламентарии планировали «заказать» его из-за обычной «бизнес-ситуации». Кадыров заявил, что объявит им кровную месть, если они не докажут свою невиновность.
Курбанов и Барахоев впоследствии заявили, что не участвовали в подготовке покушения.