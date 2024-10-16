Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС, заявил Песков

Ранее советник — пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка.
«С уважением к Казахстану», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к позиции республики по БРИКС.
«Казахстан — наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Это первое. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участие в тех или иных организациях», — сообщил Песков.
Он отметил, что БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН.
«Наоборот, это объединение, которое дополняет ООН, и никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва с нетерпением ждет приезда Токаева в Казань для участия в саммите БРИКС.
«В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального, международного сотрудничеств», — добавил Песков.
Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. По информации пресс-службы главы Казахстана, в график президента включено участие в саммите БРИКС. Токаев планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич».
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.