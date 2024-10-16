Туров: Кишинев сознательно идет на ухудшение отношений с Москвой

«Необходимо отметить, что действующая в Республике Молдова власть делает все возможное для ухудшения отношений с нашей страной, несмотря на то, что абсолютное большинство жителей республики придерживаются добрососедских отношений к Российской Федерации. Исторически наши народы близки культурно и в рамках нашей одной веры, в том числе истории».
По мнению парламентария, в Молдове формируется тоталитарный режим.
«Это видно с точки зрения давления на средства массовой информации. В первую очередь были по факту зачищены СМИ, которые выдавали альтернативную точку зрения, в том числе точку зрения по сотрудничеству, взаимодействию с РФ. Мы видим постоянную истерию руководителей Молдовы, связанную вообще с сотрудничеством с Россией. Видим давление на общественные организации, различных общественных деятелей, в том числе на политические партии, которым по факту не дают возможность активно участвовать в общественной жизни», — добавил он.
Туров также отметил недостаточное количество избирательных участков, которые Молдова собирается открыть на территории Российской Федерации.
«То количество граждан Молдовы, которое проживает в России, просто физически никогда не сможет проголосовать. А что мы видим на Западе? На Западе формируются дополнительные участки, разрешается голосование по почте».
Он также напомнил, что для молдавской диаспоры будет работать всего для участка в Москве.