Туров: Кишинев сознательно идет на ухудшение отношений с Москвой

«Это видно с точки зрения давления на средства массовой информации. В первую очередь были по факту зачищены СМИ, которые выдавали альтернативную точку зрения, в том числе точку зрения по сотрудничеству, взаимодействию с РФ. Мы видим постоянную истерию руководителей Молдовы, связанную вообще с сотрудничеством с Россией. Видим давление на общественные организации, различных общественных деятелей, в том числе на политические партии, которым по факту не дают возможность активно участвовать в общественной жизни», — добавил он.