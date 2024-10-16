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Туров: Кишинев сознательно идет на ухудшение отношений с Москвой

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Власти Молдовы делают все для ухудшения отношений с РФ, считает депутат, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, координатор группы по связям с парламентом Молдовы Артем Туров.

Источник: Russian Foreign Ministry

«Необходимо отметить, что действующая в Республике Молдова власть делает все возможное для ухудшения отношений с нашей страной, несмотря на то, что абсолютное большинство жителей республики придерживаются добрососедских отношений к Российской Федерации. Исторически наши народы близки культурно и в рамках нашей одной веры, в том числе истории».

сказал Туров, комментируя тот факт, что президентские выборы и референдум в стране пройдут без российских наблюдателей.

По мнению парламентария, в Молдове формируется тоталитарный режим.

«Это видно с точки зрения давления на средства массовой информации. В первую очередь были по факту зачищены СМИ, которые выдавали альтернативную точку зрения, в том числе точку зрения по сотрудничеству, взаимодействию с РФ. Мы видим постоянную истерию руководителей Молдовы, связанную вообще с сотрудничеством с Россией. Видим давление на общественные организации, различных общественных деятелей, в том числе на политические партии, которым по факту не дают возможность активно участвовать в общественной жизни», — добавил он.

Туров также отметил недостаточное количество избирательных участков, которые Молдова собирается открыть на территории Российской Федерации.

«То количество граждан Молдовы, которое проживает в России, просто физически никогда не сможет проголосовать. А что мы видим на Западе? На Западе формируются дополнительные участки, разрешается голосование по почте».

заявил депутат.

Он также напомнил, что для молдавской диаспоры будет работать всего для участка в Москве.

СНГ