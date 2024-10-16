Financial Times рассказала о «болезни» американской политики

Газета также вспоминает недавний скандал с кандидатом в губернаторы штата Северная Каролина Марком Робинсоном. В сентябре телеканал CNN опубликовал статью, из которой следует, что Робинсон в 2010 году на порносайте Nude Africa назвал себя «чернокожим нацистом» и тогда же высказался за возвращение рабства. По данным Financial Times, коллеги Робинсона по Республиканской партии призывали его отказаться от участия в выборах, но не потому, что осуждали его. По мнению исследователя американского Брукингского института Джонатана Роча, они боялись, что его присутствие в гонке может навредить другим республиканцам, в том числе Трампу.