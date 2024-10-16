Financial Times рассказала о «болезни» американской политики

«Бесстыдство стало недугом американской политики в последние годы. Вопиющие заявления и поступки, которые вызвали бы шквал возмущения в относительно недавнем прошлом, теперь настолько частотны, что апатия чаще перевешивает шок», — пишет газета.
Издание приводит в качестве примера американский комедийный сериал Veep («Вице-президент»), сюжет которого строится вокруг вице-президента, пренебрегающего приличиями. По словам исполнительного продюсера сериала Фрэнка Рича, в наше время реальность затмевает вымысел. Так, во время выхода пилотного эпизода Veep в 2012 году главная героиня использовала слово retard («отсталый») в отношении своего подчиненного, что вызвало скандал. Сейчас же это слово в США не считается чем-то оскорбительным, пишет издание. По его данным, экс-президент США Дональд Трамп несколько раз использовал его в отношении своих подчиненных, а также неоднократно называл свою соперницу по президентской гонке, вице-президента Камалу Харрис «душевнобольной».
Газета также вспоминает недавний скандал с кандидатом в губернаторы штата Северная Каролина Марком Робинсоном. В сентябре телеканал CNN опубликовал статью, из которой следует, что Робинсон в 2010 году на порносайте Nude Africa назвал себя «чернокожим нацистом» и тогда же высказался за возвращение рабства. По данным Financial Times, коллеги Робинсона по Республиканской партии призывали его отказаться от участия в выборах, но не потому, что осуждали его. По мнению исследователя американского Брукингского института Джонатана Роча, они боялись, что его присутствие в гонке может навредить другим республиканцам, в том числе Трампу.
Согласно публикации издания, ученые сходятся во мнении, что на отношение к правилам приличия в американской политике в значительной степени повлиял интернет, поскольку алгоритмы соцсетей настроены на продвижение сенсационного контента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — Трамп.