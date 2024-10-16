WP: конфликт полностью истощил Украину

По его словам, осознание того, что Украина находится в такой ситуации, пришло к лидерам западных стран уже много месяцев назад, но только сейчас они начали признавать это публично. Тарур напомнил о высказывании президента Чехии Петра Павела, «одного из самых ярых сторонников Киева в Центральной Европе», который 23 сентября призвал украинское руководство быть реалистами и признать утрату территорий в конфликте с Россией. Такой сценарий Павел назвал «наиболее вероятным исходом войны».