План Зеленского, глава ОКР и попытка покушения на Кадырова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, где обсудит тему модернизации первичного звена здравоохранения и текущие вопросы.
У главы государства также запланированы несколько встреч непубличного характера.
О плане Зеленского
Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой «мирный план» продолжение политики, продиктованной США: воевать до последнего украинца. «Какого-то иного плана там нет».
Для мирного урегулирования конфликта Киев должен протрезветь и осознать бесперспективность своей политики.
О главе ОКР
Станислав Поздняков на посту президента ОКР смог многое сделать для российского спорта: «Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета [России]. Многое было сделано, но, по объективным причинам, конечно, время кризисное».
Олимпийский комитет России и Международный олимпийский комитет фактически утратили связь друг с другом на фоне криза олимпийского движения и политизации спорта.
Спортивное сообщество решит вопрос о новом главе ОКР.
О попытке покушения на Кадырова
Кремль не комментирует заявления по теме попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова: «Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры».
О расширении БРИКС
Многие страны, в том числе и Сербия, проявляют интерес к БРИКС, потому что этот формат основан на взаимном уважении и учете интересов друг друга: «Действительно, Сербии заламывают руки. Все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС, выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается».
Кремль не стал раскрывать, подтвердилось ли участие президента Сербии Александара Вучича в предстоящем саммите БРИКС в Казани.
Россия с уважением относится к позиции Казахстана относительно вступления в настоящее время в БРИКС: «Казахстан — наш друг, наш стратегический партер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает о формате своего участия в тех или иных организациях».
Россия с нетерпением ждет участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в предстоящем в Казани саммите БРИКС, поскольку это будет «большим вкладом в развитие регионального международного сотрудничества».
О европейском ВПК
Многие страны ЕС начали испытывать трудности с мобилизацией своего ВПК ради помощи Украине: «Явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. И, главное, со временем, мы надеемся, понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран».