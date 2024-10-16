План Зеленского, глава ОКР и попытка покушения на Кадырова. Темы брифинга Пескова

Россия с уважением относится к позиции Казахстана относительно вступления в настоящее время в БРИКС: «Казахстан — наш друг, наш стратегический партер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает о формате своего участия в тех или иных организациях».