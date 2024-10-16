В Кремле назвали эфемерным «план победы» Зеленского

«Наверное, когда уже будут СМИ опубликованы его заявления целиком, уже можно будет что-то говорить. Но в целом, вы знаете, уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал “мирным планом”», — сказал Песков.