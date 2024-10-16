Полпред в УрФО Артем Жога посетил выставку дорожников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 15 по 17 октября проходит Международная специализированная выставка «Дорога 2024». В рамках мероприятия 16 октября прошла панельная дискуссия, в которой поучаствовал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
— Урал занимает стратегическое положение на карте России. Он выступает мостом между Европой и Азией. Необходимо, чтобы дороги обеспечивали комфортное и быстрое передвижение грузов и пассажиров, — заявил Артем Жога.
Он отметил, что Уральский федеральный округ выполняет задачи, поставленные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В частности, он сказал, что 56,7% дорог регионального и 74,3% дорог местного значения находятся в нормативном состоянии, передает пресс-служба полпредства в УрФО.
Напомним, выставка «Дорога 2024» посвящена достижениям дорожного хозяйства. В этом году на выставке обсуждали вопросы дорожного движения и строительства, связанные с безопасностью, цифровизацией, применением вторичных ресурсов.