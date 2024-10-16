Полпред в УрФО Артем Жога посетил выставку дорожников в Екатеринбурге

Он отметил, что Уральский федеральный округ выполняет задачи, поставленные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В частности, он сказал, что 56,7% дорог регионального и 74,3% дорог местного значения находятся в нормативном состоянии, передает пресс-служба полпредства в УрФО.