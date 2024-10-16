Новая эра для Казахстана: Путь к членству в расширенном БРИКС

Международное сообщество констатирует — с Форматом БРИКС невозможно не считаться в мире: и тогда, когда там было только пять участников (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), и теперь, когда уже десять — добавились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.