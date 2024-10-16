Новая эра для Казахстана: Путь к членству в расширенном БРИКС

Отмечается, что стороны выразили обоюдный настрой на совместное решение всего комплекса многоплановых задач и реализацию масштабных планов укрепления союзничества и стратегического партнерства на благо двух стран и народов. Страны воспринимают БРИКС как платформу для диалога и сотрудничества на равноправной основе, что делает её очень привлекательной.
Очевидно, что проведение такого мероприятия как Саммит БРИКС в России действительно демонстрирует, что Москву невозможно изолировать на международной арене. Важно отметить, что западные санкции влияют на экономику РФ, но не смогли привести к ее полной изоляции.
Международное сообщество констатирует — с Форматом БРИКС невозможно не считаться в мире: и тогда, когда там было только пять участников (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), и теперь, когда уже десять — добавились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Страны десятки занимают свыше 30% земной суши, обладают 45% мирового населения, обеспечивают свыше 40% всего объема добычи нефти, около четверти мирового экспорта товаров. По прогнозам экспертов, к 2028 году ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности будет составлять порядка 37% от общемирового, в то время как «семерка» (страны G7) просядет до 27%.
При этом Казахстан выразил желание вступить в БРИКС еще в 2023 году, когда Президент К. Ж. Токаев выступал перед участниками 15 Саммита «БРИКС плюс». Тогда Токаев заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в развитие организации в качестве ее члена.
Интерес Казахстана к БРИКС в МИД Республики объяснили его значительным положением в мировой экономике: страны-участницы занимают 35% территории планеты, в них проживает 40% населения всей Земли, а вместе они генерируют 30% мирового ВВП.
«БРИКС представляет для Казахстана прежде всего экономический и торгово-инвестиционный интерес. Казахстан заинтересован в диверсификации экспорта, получении передовых технологий и продвижения транспортно-логистических инициатив».
По итогам 2023 года удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте Казахстана составил 42,5%, а состоящие в организации Китай и Россия — это ближайшие политические и торгово-экономические партнеры страны. Вместе с тем Казахстан установил стратегическое партнерство с Индией и заинтересован в углублении сотрудничества с ЮАР и Бразилией.
Уже сейчас известно, что мероприятие посетят председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Исходя из складывающейся ситуации становится очевидно, БРИКС способствует формированию более многополярного мира, где голос развивающихся стран становится более весомым. Страны Формата выступают за более независимую внешнюю политику и предлагает альтернативу западноцентричным подходам к международным отношениям. БРИКС выступает за более многосторонний подход к решению глобальных проблем.
Касательно самого проведения мероприятия на сегодня известно следующее.
Саммит будет состоять из двух частей. Первая — это встречи, заседания именно стран-членов БРИКС, которые пройдут 22 и 23 октября. Они будут посвящены теме, обозначенной в девизе — укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Вторая часть саммита — это заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич» — мероприятия пройдут с 23 по 24 октября. Главная тема — «БРИКС и глобальный юг: совместное строительство лучшего мира».
По итогам саммита БРИКС в Казани будет принята декларация странами-участницами организации.