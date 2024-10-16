Головченко обнародовал инициативу Лукашенко на саммите ШОС

Во время заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Роман Головченко озвучил инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, на саммите в Исламабаде белорусский премьер подчеркнул, что все решения, касающиеся вопросов обеспечения мира и безопасности, должны приниматься с учетом мнения глобального большинства, а не так называемого клуба западных стран.
При этом Головченко призвал ШОС к активному участию в дискуссии по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. И напомнил, что разработка этого документа связана с инициативой президента Беларуси.
Также Головченко обратил внимание на то, что основная цель Хартии кроется в общем понимании будущих контуров евразийской безопасности, которая основана на принципах справедливости, равноправия и неделимости безопасности.
Еще Головченко сказал про осознанный выбор Беларуси в пользу членства в ШОС.
Между тем самые коррумпированные отрасли названы прокуратурой Беларуси.