Дятлова рассказала о планах провести реконструкцию Литовского вала

«Видение уже есть. И хотелось бы подойти комплексно, с выделением велополос и тротуаров. Но начинать реконструкцию Литовского вала стоит, с моей точки зрения, только после строительства Юбилейной, потому что связь Гагарина и Невского безусловно нужно поддерживать».