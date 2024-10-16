Дятлова рассказала о планах провести реконструкцию Литовского вала

В Калининграде планируют реконструировать Литовский вал. Работы коснутся как проезжей части, так и тротуара по всей улице, сообщила «Клопс» глава администрации Елена Дятлова.
Речь про участок от площади Василевского до улицы Лесопильной, включая два перекрёстка — с Фрунзе и Моспроспектом.
«Видение уже есть. И хотелось бы подойти комплексно, с выделением велополос и тротуаров. Но начинать реконструкцию Литовского вала стоит, с моей точки зрения, только после строительства Юбилейной, потому что связь Гагарина и Невского безусловно нужно поддерживать».
Пока же власти намерены поддерживать тротуары и проезжую часть в эксплуатационном состоянии.
В Калининграде осенью подрядчик должен завершить работы по проектированию улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала. По замыслу властей, новая дорога позволит разгрузить несколько магистралей, включая крайне перегруженное пересечение Литвала с Московским проспектом. Есть у улицы и ещё несколько предназначений.