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Дятлова рассказала о планах провести реконструкцию Литовского вала

К работам приступят после завершения строительства дублёра.

Источник: Клопс

В Калининграде планируют реконструировать Литовский вал. Работы коснутся как проезжей части, так и тротуара по всей улице, сообщила «Клопс» глава администрации Елена Дятлова.

Речь про участок от площади Василевского до улицы Лесопильной, включая два перекрёстка — с Фрунзе и Моспроспектом.

«Видение уже есть. И хотелось бы подойти комплексно, с выделением велополос и тротуаров. Но начинать реконструкцию Литовского вала стоит, с моей точки зрения, только после строительства Юбилейной, потому что связь Гагарина и Невского безусловно нужно поддерживать».

прокомментировала Дятлова

Пока же власти намерены поддерживать тротуары и проезжую часть в эксплуатационном состоянии.

В Калининграде осенью подрядчик должен завершить работы по проектированию улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала. По замыслу властей, новая дорога позволит разгрузить несколько магистралей, включая крайне перегруженное пересечение Литвала с Московским проспектом. Есть у улицы и ещё несколько предназначений.

архитектура
строительство