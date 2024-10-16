Депутаты ЗакСа учредили День СПбГУ

Сегодня, 16 октября, депутаты Законодательного собрания в окончательном чтении приняли документ об установлении в городском перечне памятных дат Дня Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Его будут отмечать 8 февраля, в соответствии с датой, обозначенной в указе императора Петра Великого об учреждении вуза в составе Академии наук. Сейчас «Большой» университет заслуженно носит особый статус «уникального научно-образовательного комплекса, имеющего огромное значение для развития российского общества», — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году СПбГУ исполнилось 300 лет. В разные годы там учились и работали известные ученые, политические и культурные деятели, например, Дмитрий Менделеев, Александр Блок, Михаил Врубель и другие.
В рамках сегодняшнего заседания ЗакС Петербурга поддержал законопроект об использовании материнского капитала на строительство и ремонт таунхауса. Документ прошел первое чтение.