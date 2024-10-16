Депутаты ЗакСа учредили День СПбГУ

— Его будут отмечать 8 февраля, в соответствии с датой, обозначенной в указе императора Петра Великого об учреждении вуза в составе Академии наук. Сейчас «Большой» университет заслуженно носит особый статус «уникального научно-образовательного комплекса, имеющего огромное значение для развития российского общества», — говорится в сообщении.