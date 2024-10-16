Депутаты выберут главу Алушты из двух кандидатов

Депутаты Алуштинского городского совета выберут главу администрации из двух кандидатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
В Алуште прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Гоцанюк подчеркнул, что это ключевая фигура в управлении городским хозяйством. Председатель Совмина подчеркнул, что от работы градоначальника зависит развитие муниципалитета.
Руководитель крымского правительства отметил, что на пост главы администрации претендовали три человека. Это нынешняя градоначальница Галина Огнева, а также Александр Дубчак и Виктория Ковярова.
«Каждый из них представил свою программу развития города-курорта, озвучив ряд интересных предложений и инициатив».
Комиссия выбрала две кандидатуры. Крымский премьер уточнил, что это Огнева и Дубчак.
«На очередной сессии депутатам Алуштинского городского совета предстоит проголосовать за одну из кандидатур», — заключил Гоцанюк.