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Депутаты выберут главу Алушты из двух кандидатов

Гоцанюк: депутаты выберут главу администрации Алушты из двух кандидатов.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Алуштинского городского совета выберут главу администрации из двух кандидатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

В Алуште прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Гоцанюк подчеркнул, что это ключевая фигура в управлении городским хозяйством. Председатель Совмина подчеркнул, что от работы градоначальника зависит развитие муниципалитета.

Руководитель крымского правительства отметил, что на пост главы администрации претендовали три человека. Это нынешняя градоначальница Галина Огнева, а также Александр Дубчак и Виктория Ковярова.

«Каждый из них представил свою программу развития города-курорта, озвучив ряд интересных предложений и инициатив».

отметил Гоцанюк

Комиссия выбрала две кандидатуры. Крымский премьер уточнил, что это Огнева и Дубчак.

«На очередной сессии депутатам Алуштинского городского совета предстоит проголосовать за одну из кандидатур», — заключил Гоцанюк.