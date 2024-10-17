Defense One: Россия повышает автономность ударных БПЛА, армия США в ответ спешит усилить оборону

По словам генерал-майора Дэвида Стюарта, руководителя армейских подразделений по борьбе с пожарами и системами борьбы с БПЛА, более совершенные дроны и новые тактики позволяют даже низкотехнологичным противникам усиливать свои атаки. В качестве примера он привел удар беспилотника «Хезболлы», в результате которого 13 октября погибли четыре израильских солдата. «Мы наблюдаем множество изменений в тактике, которые перенимаются у противника. Траектории полета их беспилотников становятся все более сложными для обнаружения радарными системами», — сказал Стюарт.