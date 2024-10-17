Defense One: Россия повышает автономность ударных БПЛА, армия США в ответ спешит усилить оборону

Как рассказал Defense One высокопоставленный сотрудник Командования противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии США Келлен Роули, Россия при атаках дронами все чаще использует автономное программное обеспечение, чтобы сорвать оборонительные меры противника, направленные на установление связи между оружием и его операторами.
Они становятся более адаптивными. Русским пришлось нелегко с динамической системой наведения, но со временем они адаптировались.
Представитель компании Epirus, производящей передовые средства защиты от БПЛА, заявил, что растущая тенденция в атаках российских беспилотников на Украине — это повышение автономности.
«В эпоху ассиметричной войны полная автономность беспилотников и технология роения станут более распространенными… Одним из значительных достижений в области беспилотных технологий мы считаем использование БПЛА с волоконно-оптическим управлением и поддержкой искусственного интеллекта. Такие дроны невосприимчивы к помехам и другим средствам РЭБ», — пояснил он. Именно такие беспилотники наиболее эффективны на Украине.
Компания Epirus производит систему высокомощного микроволнового излучения Leonidas. Она предназначена для перегрузки цепей приближающегося беспилотника энергией. Это лишь один из примеров различных решений, которые армия стремится внедрить для борьбы с угрозами со стороны дронов.
По словам генерал-майора Дэвида Стюарта, руководителя армейских подразделений по борьбе с пожарами и системами борьбы с БПЛА, более совершенные дроны и новые тактики позволяют даже низкотехнологичным противникам усиливать свои атаки. В качестве примера он привел удар беспилотника «Хезболлы», в результате которого 13 октября погибли четыре израильских солдата. «Мы наблюдаем множество изменений в тактике, которые перенимаются у противника. Траектории полета их беспилотников становятся все более сложными для обнаружения радарными системами», — сказал Стюарт.
Бригадный генерал Патрик Костелло, возглавляющий командование противовоздушной и противоракетной обороны 94-й армии США, заявил, что некоторые новые беспилотные летательные аппараты противника имитируют американские технологические достижения, причем укреплению этой тенденции способствует сотрудничество с Россией и Китаем.
Северная Корея недавно представила разведывательный и многоцелевой беспилотник, в котором используется реконструированная копия ракеты Hellfire. Он похож на (американские стратегические разведывательно-ударные дроны) RQ-4 и MQ-9. Вот вам и пример развития отношений.
Генерал добавил, что армия США только что завершила инженерные испытания неконтактного осколочно-фугасного снаряда Northrop Grumman XM1211. Этот боеприпас противовоздушной обороны предназначен для подрыва вблизи беспилотников, которые могут попытаться совершить ответные маневры.
Необходимость в более эффективной защите от БПЛА вынуждает США оперативнее адаптироваться к потребностям партнеров. Например, в октябре прошлого года США решили вернуть две системы ПВО «Железный купол» обратно в Израиль.
Эта система предназначена для защиты стационарных и полустационарных объектов от атаки БПЛА, ракет, артиллерии, минометов и крылатых ракет. Система разрабатывается в рамках программы Indirect Fire Protection Capability и будет состоять из комплекса кинетических (ракетных) перехватчиков, лазера и высокомощного микроволнового излучателя.
США намерены начать использовать IFPC-HPM в ближайшую пару лет. «Мы перейдем от структуры из двух батарей “Железного купола” к структуре из трех батарей IFPC, что даст нам девять взводов», — пояснил Костелло.
Но, как отмечает издание, разработка средств защиты от беспилотников сложнее, чем разработка роботизированных ударных дронов, по причинам, не зависящим от автономности и технологий. Все упирается в растущую бюрократию, связанную с попытками работать с большим количеством партнеров.
«Я настаиваю на общенациональном подходе… необходимо привлекать межведомственных партнеров — научные круги… правительство и всю промышленность», — подчеркнул он.