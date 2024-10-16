Мэр Омска Шелест рассказал о работе елочных базаров в городе

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что администрации городских округов проводят открытые аукционы для определения предпринимателей, которые будут торговать елками на городских площадках.
Всего торговля новогодними деревьями и сопутствующими товарами будет развернута примерно на 60-ти муниципальных территориях. По планам открытие таких площадок произойдет в начале декабря.
В прошлом году елки в Омске продавались на 88-ми базарах. Предприниматель, который будет торговать на площадке, должен содержать ее в порядке.