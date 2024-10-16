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Мэр Омска Шелест рассказал о работе елочных базаров в городе

В Омске началась работа по определению мест для размещения елочных базаров.

Источник: Freepik

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что администрации городских округов проводят открытые аукционы для определения предпринимателей, которые будут торговать елками на городских площадках.

Всего торговля новогодними деревьями и сопутствующими товарами будет развернута примерно на 60-ти муниципальных территориях. По планам открытие таких площадок произойдет в начале декабря.

В прошлом году елки в Омске продавались на 88-ми базарах. Предприниматель, который будет торговать на площадке, должен содержать ее в порядке.