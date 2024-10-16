В Омской области готовятся к преобразованию муниципальных районов

Законопроекты, внесённые главами муниципальных районов, предлагают объединить все поселения в пределах одного района в муниципальные округа. Это решение должно упростить управление территориями. Депутаты рекомендовали одобрить документы в первом и втором чтениях по преобразованию поселений в ряде районов, среди которых Крутинский, Большеуковский, Нижнеомский и Нововаршавский районы, а также Азовский немецкий национальный район. На следующем этапе предстоит рассмотреть аналогичные проекты для Таврического, Саргатского, Павлоградского, Калачинского и других районов.