В Омской области готовятся к преобразованию муниципальных районов

Сегодня, 16 октября, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Омской области депутаты обсудили более 20 вопросов. Основной темой стала инициатива по реформированию местного самоуправления.
Законопроекты, внесённые главами муниципальных районов, предлагают объединить все поселения в пределах одного района в муниципальные округа. Это решение должно упростить управление территориями. Депутаты рекомендовали одобрить документы в первом и втором чтениях по преобразованию поселений в ряде районов, среди которых Крутинский, Большеуковский, Нижнеомский и Нововаршавский районы, а также Азовский немецкий национальный район. На следующем этапе предстоит рассмотреть аналогичные проекты для Таврического, Саргатского, Павлоградского, Калачинского и других районов.
Кроме того, на заседании обсуждались организационные вопросы, в том числе освобождение от должности одного из членов Избирательной комиссии Омской области. Также депутаты рассмотрели предложения для плана работы Контрольно-счётной палаты и комитета на 2025 год.
В рамках повестки была заслушана информация о федеральных законопроектах, а также обращениях от законодательных органов других регионов, поступивших в комитет в сентябре и октябре 2024 года.