Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания

«Третий пункт — сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России», — сказал Зеленский в своем выступлении.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.