Назначена глава администрации Алушты

На голосование были представлены две кандидатуры — Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.
Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.
Огнева возглавляет администрацию Алушты с февраля 2017 года. До этого она занимала должность председателя Алуштинского городского совета.
Накануне городские советы Армянска и Красноперекопска избрали глав администраций. Ими стали соответственно Василий Телиженко и Олег Бурлака.