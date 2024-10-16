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Назначена глава администрации Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.

Источник: РИА "Новости"

На голосование были представлены две кандидатуры — Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.

Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.

Огнева возглавляет администрацию Алушты с февраля 2017 года. До этого она занимала должность председателя Алуштинского городского совета.

Накануне городские советы Армянска и Красноперекопска избрали глав администраций. Ими стали соответственно Василий Телиженко и Олег Бурлака.