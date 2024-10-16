В Уфу прибыла большая делегация Олимпийского комитета России

«К этому мы шли 5 лет — с 2018 года, когда форум проходил в г. Ульяновске. Мы задумали, что такой большой спортивный форум должен обязательно пройти в нашем прекрасном регионе. И мы счастливы, что к нам приехали такие почетные гости. В добрый путь, алга!» — сказал, встречая гостей, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.