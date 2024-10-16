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В Уфу прибыла большая делегация Олимпийского комитета России

Спортсменов торжественно встретили в аэропорту столицы Башкирии.

Источник: АиФ

В Уфу 16 октября прибыла большая делегация Олимпийского комитета России. Торжественная встреча прошла в аэропорту столицы Башкирии, передает корреспондент UFA.AIF.RU c места событий.

Почетные гости примут участие в XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября.

Всего в составе делегации более 150 человек. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, тренеры, а также юные спортсмены, входящие в Олимпийский резерв России. Олимпийские чемпионы примут участие программе форума, расширенном заседании комиссии спортсменов (ОКР), а также во Всероссийском дне ходьбы.

«К этому мы шли 5 лет — с 2018 года, когда форум проходил в г. Ульяновске. Мы задумали, что такой большой спортивный форум должен обязательно пройти в нашем прекрасном регионе. И мы счастливы, что к нам приехали такие почетные гости. В добрый путь, алга!» — сказал, встречая гостей, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Я очень счастлив сегодня находиться с вами. Уфа безусловно заслужила быть центральной площадкой форума своим отношением к физической культуре, спорту. Отдельное спасибо хочу сказать руководству республики за такой теплый прием», — отметил председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.