В Уфу прибыла большая делегация Олимпийского комитета России

В Уфу 16 октября прибыла большая делегация Олимпийского комитета России. Торжественная встреча прошла в аэропорту столицы Башкирии, передает корреспондент UFA.AIF.RU c места событий.
Почетные гости примут участие в XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября.
Всего в составе делегации более 150 человек. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, тренеры, а также юные спортсмены, входящие в Олимпийский резерв России. Олимпийские чемпионы примут участие программе форума, расширенном заседании комиссии спортсменов (ОКР), а также во Всероссийском дне ходьбы.
«К этому мы шли 5 лет — с 2018 года, когда форум проходил в г. Ульяновске. Мы задумали, что такой большой спортивный форум должен обязательно пройти в нашем прекрасном регионе. И мы счастливы, что к нам приехали такие почетные гости. В добрый путь, алга!» — сказал, встречая гостей, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
«Я очень счастлив сегодня находиться с вами. Уфа безусловно заслужила быть центральной площадкой форума своим отношением к физической культуре, спорту. Отдельное спасибо хочу сказать руководству республики за такой теплый прием», — отметил председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.