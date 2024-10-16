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Аким Алматы доложил Токаеву о развитии мегаполиса с начала года

АЛМАТЫ, 16 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева.

Источник: Sputnik.kz

Ерболат Досаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 9 месяцев текущего года:

  • за отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 104,1%;
  • рост валового регионального продукта (ВРП) Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5% с ускорением до 6,4% в 2025 году;
  • по итогам 9 месяцев привлечено 1 133 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Всего в 2024 году будет привлечено 2 трлн тенге инвестиций.

Также он доложил, что доходы местного бюджета выросли на 27,2%, это позволило увеличить финансирование приоритетных проектов в рамках программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

С начала 2024 года бюджет Алматы увеличен на 204,5 млрд тенге до 1 828,5 млрд тенге.

Продолжается диверсификация экономики с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов возросло на 6,2%, достигнув 361,1 тыс. Доля МСБ в ВРП Алматы по итогам года увеличится до 60%.

Также Досаев сообщил, что:

  • для обеспечения качественного развития города и эффективного контроля разработаны новые Градостроительный регламент, Правила застройки и Программа реновации жилища. Нововведения будут утверждены до конца года на сессии городского маслихата;
  • в 2024 году бюджет на модернизацию инфраструктуры здравоохранения вырос в 2,5 раза до 26,3 млрд тенге%;
  • в августе впервые в Казахстане создан Центр раннего вмешательства на основе межведомственного взаимодействия для снижения инвалидизации среди детей.

Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи дал ряд поручений.