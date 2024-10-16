КНДР заявила о желании 1,4 млн «молодых мстителей» мобилизоваться в армию

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне (до этого Корейский полуостров находился под оккупацией). В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Однако в итоге началась корейская война, по итогам которой было окончательно оформлено разделение Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели. Формально страны остаются в состоянии войны, поскольку мирный договор так и не был заключен.