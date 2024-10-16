В посольство Молдавии подана петиция с требованием открыть больше избирательных участков в России

Документ передала инициативная группа, его подписали более 2 тыс. человек.
Также среди требований — признание выборов и референдума 20 октября незаконными в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части молдаван.
Ранее авторы петиции рассказали ТАСС, что в ней, в частности, содержатся требования открыть участки для голосования в 34 городах.
Петиция составлена на имя председателя ЦИК Республики Молдова Анжелики Караман, посла Республики Молдова в России Лилиану Дарий и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.