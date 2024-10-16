Мишустин: ШОС может стать одним из центров многополярного мира

«Считаю, что у ШОС есть все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется. И мы вместе способны это обеспечить — для экономического процветания как наших стран, так и граждан, которые в них проживают».
Другие заявления российского премьера.
- Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности.
- Товарооборот России со странами ШОС в первом полугодии года увеличился на 5,5%.
- Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Владимира Путина о создании Большого евразийского партнерства.
- Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей.
- Приоритетной считаем работу по обеспечению транспортной связанности наших стран, выстраиванию надежных и эффективных логистических маршрутов.
- Максимально используя транзитный потенциал как по направлению «Восток — Запад», так и по направлению «Север — Юг», мы сможем нарастить грузопотоки и сделать поездки удобнее для наших граждан.
- Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации «дорожной карты» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
- Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса.
- Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов Шанхайской организации сотрудничества в следующем году.
- Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации.
- Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности.
- Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации.
- Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, чтобы сократить уровень выбросов, расширить использование чистых и возобновляемых источников энергии. Соответствующие документы утверждены.
- Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов — учредить специальный счет.
- РФ предлагает наладить в рамках ШОС формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств.
Также Михаил Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия для выполнения соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
«Несколько лет назад вступило в силу соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно предполагает запуск шести маршрутов, где станут применяться многосторонние разрешения для логистики. К сожалению, на сегодняшний день соглашение не выполняется. Призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей».
В Исламабаде (Пакистан) проходит двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, на которое собрались премьер-министры Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.
Напомним, что ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.