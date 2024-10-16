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За пост мэра в Челябинске поборются 17 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября, ФедералПресс. В Челябинске продолжается конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Документы в комиссию подали 17 человек.

Источник: ФедералПресс

«Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения, ООО “Аллегро”, исполнительный директор».

указано на сайте гордумы Челябинска.

Очередным кандидатом на пост мэра стала женщина — Ирина Батракова, занимающая пост исполнительного директора. Только за сегодняшний день документы подали: депутат Заксобрания Челябинской области Павел Жолобов, менеджер по развитию продаж ОО «Комус» Алексей Фомин, председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость» Александр Нечепорук, штурман Павел Сидоров и Александр Камаев из управления капитального строительства администрации города Челябинска.

Документы от претендентов принимают до 17 октября включительно.