За пост мэра в Челябинске поборются 17 человек

Очередным кандидатом на пост мэра стала женщина — Ирина Батракова, занимающая пост исполнительного директора. Только за сегодняшний день документы подали: депутат Заксобрания Челябинской области Павел Жолобов, менеджер по развитию продаж ОО «Комус» Алексей Фомин, председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость» Александр Нечепорук, штурман Павел Сидоров и Александр Камаев из управления капитального строительства администрации города Челябинска.