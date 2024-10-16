Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»

Союзники Украины также получили три тайных дополнения к «плану победы», которые не будут обнародованы, уточнил Зеленский. Он рассчитывает, что в случае поддержки Запада боевые действия закончатся не позднее 2025 года. Как уточнял телеканал «Суспільне», Киев намерен реализовать первые четыре пункта в октябре—декабре, а пятый — после завершения конфликта.