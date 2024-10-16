Собянин: столица только одна, но крупных городов должно быть больше

«Столица в стране должна быть одна, это Москва, но больших красивых городов должно быть больше, должно быть много. Сегодня в стране, если не ошибаюсь, 15 [городов-] миллионников, 15 городов с населением больше миллиона человек (согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России было 16 городов-миллионников — прим. ТАСС). Если мы посмотрим динамику, то это как раз те города, которые активно развиваются. И, конечно, наша общая задача, чтобы эти центры были не просто региональным, а мирового тоже уровня. Чтобы люди любили эти города, чтобы оставались жить, чтобы планировали там свою жизнь, вкладывали деньги, инвестиции», — сказал мэр.
Он также выразил уверенность, что «так оно и будет». «Посмотрите, как серьезно изменились наши города за последнее время: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск. Сравните, что было лет 10 тому назад, а сейчас — другой облик, другое лицо, другое ощущение от этих городов. И уверен, что российские города в праве и должны составить конкуренцию любому мировому городу», — заключил Собянин.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.