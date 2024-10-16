Список претендентов на пост главы Челябинска вырос до 18 человек: впереди еще сутки

Только за сегодняшний день заявились восемь человек.
Последними 16 октября отметились исполнительный директор ООО «Аллегро» Ирина Батракова и директор Славинской начальной общеобразовательной школы Андрей Мищенко.
Напомним, документы от претендентов на пост мэра принимаются до вечера 17 октября.
Ранее документы на участие в конкурсе подали арбитражный управляющий Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, арбитражный управляющий Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев, самозанятый Владислав Жеколдин, бывший депутат городской Думы Владимир Корнев.
Затем — глава Калининского района Владимир Шамне, менеджер по развитию продаж ООО «Комус» Алексей Фомин, пенсионер Александр Нечепорук, штурман Учебной авиационной базы Павел Сидоров, начальник отдела контрактной службы Управления капитального строительства администрации Челябинска Александр Камаев и депутат Законодательного Собрания региона Павел Жолобов.
Таким образом, в списке две женщины и 16 мужчин.