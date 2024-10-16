Дуда и Туск вступили в полемику из-за назначения выпускников МГИМО послами Польши

МИД Польши ещё в марте объявил, что отзывает послов из более чем 50 стран. Тогда же между правительством и президентом развернулась настоящая война. МИД был вынужден отозвать более десятка кандидатур послов, представленных на утверждение, из-за отказа Дуды одобрить их назначение. Туск обвинил президента в безответственности, сообщив, что тот продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина и при НАТО.