«Мог самостоятельно собрать беспилотник»: полпред Артем Жога поделился воспоминаниями о «Мотороле» в годовщину его гибели

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем телеграм-канале опубликовал пост в память о первом командире ОРБ «Спарта» Арсене Павлове, известном по позывному «Моторола». В среду, 16 октября, прошло ровно восемь лет со дня его гибели.
Артем Жога был лично знаком с Арсеном Павловым. В 2014 он вместе с сыном Владимиром начал участвовать в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Спарта».
— Я всегда говорил, что «Мотор» для меня был не только командиром, но и учителем. Периодами мы почти не расставались, проводя на передовой вместе день и ночь, — написал Артем Жога в ТГ-канале. — Ценности, восприятие жизни и отношение к ситуациям у Арсена были особенными, и мне очень хотелось быть в этом на него похожим.
Артем Жога в публикации называет Арсена Павлова своим другом и наставником и отмечает, что всегда «ценил его бесшабашность».
— Например, мы ехали по городу, остановились на светофоре, и бабушка просила деньги, — вспоминает Артем Жога. — Он без раздумий отдал все, что у него было в кармане. «Нам же еще нужно заправиться!» — говорю. «Ничего страшного, найдем чем!» — отвечал он. Его чувство справедливости всегда зашкаливало, и это чувство было безгранично.
Также Артем Жога отмечает, что Арсен Павлов испытывал отвращение к алкоголю и наркотикам, а его способность к самообучению была поразительной. Например, однажды, когда беспилотники только появились в зоне боевых действий, они нашли обломки одного из них.
— Арсен, который раньше не имел дела с конструированием летательных средств и едва ли пользовался паяльником, погрузился в изучение литературы по этой теме, — написал Артем Жога. — Он самостоятельно спаял и собрал беспилотник, одновременно выполняя боевые задачи. Этот человек удивлял своей способностью самообучения! Он заряжал своей энергией, смехом, хорошим настроением и отношением к людям и самообразованию. Арсен обладал какой-то особой жизненной мудростью, и это невозможно было пропустить. Наверное, это были самые главные его качества.
Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате теракта. После этого батальон возглавил сын Артема Жоги — Владимир. При освобождении Волновахи 5 марта 2022 года Владимир погиб. После этого батальон возглавил уже сам Артем Жога.
— Путь от командира батальона до политического деятеля требует значительных усилий. Без знаний и самоподготовки этого не достичь, — написал Артем Жога. — Я благодарен Арсену за обучение и вдохновение своим примером. Быть воином — жить вечно.