«Мог самостоятельно собрать беспилотник»: полпред Артем Жога поделился воспоминаниями о «Мотороле» в годовщину его гибели

— Я всегда говорил, что «Мотор» для меня был не только командиром, но и учителем. Периодами мы почти не расставались, проводя на передовой вместе день и ночь, — написал Артем Жога в ТГ-канале. — Ценности, восприятие жизни и отношение к ситуациям у Арсена были особенными, и мне очень хотелось быть в этом на него похожим.