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Еще в одном районе Омской области сменили прокурора

В Омской области продолжается ротация руководства районных органов прокуратуры. Так, в среду, 16 октября 2024 года, представлен новый глава прокуратуры Нововаршавского района. Подразделение возглавил Георгий Котов.

Согласно приведенным биографическим данным, новый управленец служит в органах прокуратуры около 19 лет. Его карьера начиналась в Марьяновском районе, где он выступал в статусе помощника прокурора. Продвижение Котова по карьерной лестнице пришло в виде должности заместителя прокурора Крутинского района. В дальнейшем Георгий Котов последовательно возглавлял органы прокуратуры Исилькульского и Тевризского районов.

Напомним, в последний раз прокурор Нововаршавского района менялся около 5 лет назад, с сентября 2019 года на посту находился Максим Черепанов. Однако несколькими месяцами ранее его утвердили прокурором Октябрьского административного округа города омска.

Прокуратура