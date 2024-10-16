Еще в одном районе Омской области сменили прокурора

Согласно приведенным биографическим данным, новый управленец служит в органах прокуратуры около 19 лет. Его карьера начиналась в Марьяновском районе, где он выступал в статусе помощника прокурора. Продвижение Котова по карьерной лестнице пришло в виде должности заместителя прокурора Крутинского района. В дальнейшем Георгий Котов последовательно возглавлял органы прокуратуры Исилькульского и Тевризского районов.