Самолеты, которые США планируют разместить на авиабазе в Венгрии, будут включать всепогодные истребители F-15 Eagle, способные сбрасывать ядерные гравитационные бомбы B61−12.

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Согласно американскому журналу Newsweek, США расширят авиабазу в Восточной Европе для размещения истребителей, способных нести ядерное оружие. Это делается для укрепления границ НАТО с Россией. В понедельник Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, заявил, что Россия, вероятно, будет готова атаковать НАТО «самое позднее к концу десятилетия».

Как утверждает Каль, «Путин продолжит проверять “красные линии” Запада и еще больше обострять конфронтацию… нравится нам это или нет, но мы находимся в прямой конфронтации с Россией».

Британская газета The Telegraph в понедельник сообщила, что государственные контракты указывают на наличие планов по модернизации венгерской авиабазы Кечкемет, расположенной к юго-востоку от столицы страны Будапешта.

На этой базе, скорее всего, будут размещены ударные тактические истребители F-15 Eagle американского производства, а также самолеты ближней поддержки A-10 Warthog и транспортные самолеты C-5 Galaxy. Истребители F-15 способны нести и сбрасывать ядерные гравитационные бомбы B61−12.

Как напоминает The Telegraph, американские истребители F-15 и F-16 ранее размещались в Кечкемете на время проведения учений, но не на постоянной основе.

Согласно Newsweek, масштабное военное присутствие США в Европе отмечается уже давно, но с начала военного конфликта на Украине оно усилилось. Последние два года НАТО потратила на укрепление своего восточного фланга вблизи России, а Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс, отказавшись от многолетней политики нейтралитета.

США являются ведущим членом Североатлантического альянса, который недвусмысленно назвал Россию «самой значительной прямой угрозой» для своих государств-членов, а также других европейских стран Европы и стран по другую сторону Атлантики.

Вооруженные силы США имеют Европейское командование со штаб-квартирой в Германии и обеспечивают жизненно важные возможности для континентальных стран НАТО, включая материально-техническое обеспечение и разведку.

В Европе армия США располагает восьмью гарнизонами, причем польский гарнизон был открыт в марте 2023 года. Кроме того, в Восточной Европе у НАТО есть несколько многонациональных боевых групп, одну из которых возглавляют США.

После февраля 2022 года Североатлантический альянс удвоил количество боевых групп, а следовательно, и региональных войск. В первые месяцы российско-украинского конфликта президент США Джо Байден распорядился направить в Европу дополнительно 20 000 американских военнослужащих.

В 2019 году Вашингтон и Венгрия анонсировали Соглашение о сотрудничестве в области обороны, целью которого является модернизация венгерских вооруженных сил.

В июле 2021 года США и Венгрия подписали имплементационное соглашение, которое позволяет Вашингтону получить доступ к авиабазе Кечкемет и к авиабазе Папа на западе страны. Другой меморандум, подписанный в Будапеште позже в 2021 году, предоставил США доступ к венгерским военным гарнизонам Тата и Варпалота.

Согласно британскому таблоиду Express, на венгерской базе Кечкемет будет оборудована парковочная площадка для тактических истребителей, параллельная рулежная дорожка, дорога для доставки грузов на площадку, а также хранилище авиатоплива стоимостью 21 млн долларов. Кроме того, будет установлено новое освещение.