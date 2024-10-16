Согласно американскому журналу Newsweek, США расширят авиабазу в Восточной Европе для размещения истребителей, способных нести ядерное оружие. Это делается для укрепления границ НАТО с Россией. В понедельник Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, заявил, что Россия, вероятно, будет готова атаковать НАТО «самое позднее к концу десятилетия».
Британская газета The Telegraph в понедельник сообщила, что государственные контракты указывают на наличие планов по модернизации венгерской авиабазы Кечкемет, расположенной к юго-востоку от столицы страны Будапешта.
Как напоминает The Telegraph, американские истребители F-15 и F-16 ранее размещались в Кечкемете на время проведения учений, но не на постоянной основе.
Согласно Newsweek, масштабное военное присутствие США в Европе отмечается уже давно, но с начала военного конфликта на Украине оно усилилось. Последние два года НАТО потратила на укрепление своего восточного фланга вблизи России, а Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс, отказавшись от многолетней политики нейтралитета.
США являются ведущим членом Североатлантического альянса, который недвусмысленно назвал Россию «самой значительной прямой угрозой» для своих государств-членов, а также других европейских стран Европы и стран по другую сторону Атлантики.
Вооруженные силы США имеют Европейское командование со штаб-квартирой в Германии и обеспечивают жизненно важные возможности для континентальных стран НАТО, включая материально-техническое обеспечение и разведку.
После февраля 2022 года Североатлантический альянс удвоил количество боевых групп, а следовательно, и региональных войск. В первые месяцы российско-украинского конфликта президент США Джо Байден распорядился направить в Европу дополнительно 20 000 американских военнослужащих.
В 2019 году Вашингтон и Венгрия анонсировали Соглашение о сотрудничестве в области обороны, целью которого является модернизация венгерских вооруженных сил.
Согласно британскому таблоиду Express, на венгерской базе Кечкемет будет оборудована парковочная площадка для тактических истребителей, параллельная рулежная дорожка, дорога для доставки грузов на площадку, а также хранилище авиатоплива стоимостью 21 млн долларов. Кроме того, будет установлено новое освещение.
Высокопоставленные российские чиновники ранее заявляли, что Москва ответит «контрмерами» на любое усиление присутствия США в Европе.