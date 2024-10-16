СМИ: ЕС закроет глаза на приостановление Польшей приема заявок на убежище

«Сейчас в ЕС действует согласие на очень суровые меры в вопросах миграции. Мы понимаем Польшу и не удивлены ее решением», — заявил пожелавший остаться анонимным высокопоставленный европейский дипломат в Брюсселе.
Помимо того, по мнению другого дипломата, трудно представить, чтобы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала бы «бить по позициям» польского премьер-министра Дональда Туска, одного из лидеров поддержавшей ее переизбрание на пост главы ЕК Европейской народной партии.
15 октября польское правительство утвердило миграционную стратегию республики до 2030 года. Одним из ее пунктов будет временное приостановление предоставления права на убежище на границе с Белоруссией для нелегальных мигрантов. Инициатива столкнулась с критикой внутри правящей коалиции, ее не поддержали представители партии «Левые». Свою обеспокоенность политикой Варшавы высказал также Евросоюз. Для реализации стратегии польским властям необходимо провести через парламент ряд изменений в законодательство страны.