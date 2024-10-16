В омском Заксобрании обсудили туризм и развитие молодёжного предпринимательства

16 октября 2024 года на заседании комитета Законодательного собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодёжной политике рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся регионального законодательства и развития молодёжных инициатив. В числе тем, которые обсудили народные избранники, — изменения в областной закон о туристской деятельности, развитие молодёжного предпринимательства и отчет Контрольно-счетной палаты по использованию бюджетных средств в сфере образования.
Комитет начал заседание с рассмотрения проекта поправок к закону «О туристской деятельности в Омской области». Изменения конкретизируют виды государственного контроля, касающегося работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Также устанавливаются полномочия исполнительных органов власти в части утверждения аттестационной комиссии, отвечающей за сертификацию экскурсоводов. Депутаты единогласно поддержали проект в двух чтениях и рекомендовали принять его в ближайшее время.
Большое внимание депутаты уделили теме молодёжного предпринимательства. Представители областного министерства экономического развития и главного управления молодёжной политики доложили о мерах поддержки молодых предпринимателей. В частности, обсуждались возможности финансовой, имущественной и образовательной помощи, а также развитие института наставничества. В ходе обсуждения отметили, что усиление этих мер позволит стимулировать молодёжь к активной предпринимательской деятельности.
Следующий вопрос касался деятельности общероссийского «Движения первых». Депутаты обсудили ключевые направления работы движения на 2024−2025 годы, инициативы и проекты, в которых принимают участие молодёжные организации региона.
Также на заседании был заслушан отчет Контрольно-счетной палаты Омской области по итогам проверки казённого общеобразовательного учреждения «Петропавловская адаптивная школа-интернат». Проверка касалась законности и эффективности использования средств областного бюджета в 2022—2023 годах в рамках реализации программы «Развитие системы образования Омской области».