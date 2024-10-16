В омском Заксобрании обсудили туризм и развитие молодёжного предпринимательства

16 октября 2024 года на заседании комитета Законодательного собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодёжной политике рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся регионального законодательства и развития молодёжных инициатив. В числе тем, которые обсудили народные избранники, — изменения в областной закон о туристской деятельности, развитие молодёжного предпринимательства и отчет Контрольно-счетной палаты по использованию бюджетных средств в сфере образования.