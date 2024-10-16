МИД России предупредил о последствиях «плана победы» Зеленского для Украины и НАТО

Сегодня Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.