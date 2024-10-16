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Лавров возглавит делегацию РФ на конференции по безопасности в Минске

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: Sputnik.by

«В своем выступлении на пленарном заседании форума министр иностранных дел России затронет реализации выдвинутой президентом РФ инициативы о формировании архитектуры равной, неделимой безопасности в Евразии», — пояснила Захарова.

Также, по ее словам, глава МИД изложит то, как Москва оценивает текущее положение дел в сфере общеконтинентальной безопасности.

Ранее сообщалось, что вторая Международная конференция по евразийской безопасности состоится в столице Беларуси с 31 октября по 1 ноября нынешнего года.

Как отмечали в белорусском МИД, одна из ее целей — «откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка».

Среди участников будет, например, делегация Сербии, которую возглавит вице-премьер Александр Вулин. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщал, что представители некоторых стран Евросоюза тоже подтвердили свое участие в предстоящей конференции.